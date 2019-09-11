Российская армия получила 76 полевых пунктов управления

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков проинспектировали в среду выполнение государственного оборонного заказа компанией АО «НПО «РусБИТех», выполняющей контракт на поставку модульных полевых подвижных пунктов управления для соединений Сухопутных войск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«По контракту от 2018 года поставлены в войска 76 комплектов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 и АПЕ-3, в производстве находятся 18 комплектов. Контракт должен быть выполнен к 10 ноября», - доложил начальник производства компании Камо Арушанов.

Салюков подчеркнул, что необходимо не допустить задержки с исполнением этого важного для нас контракта. Он поставил задачу разработать комплект оборудования для батальонных командных пунктов на базе БТР. Генерал предложил руководству «РусБИТеха» рассмотреть возможность этой работы непосредственно в войсках.

Комплект АПЕ состоит из модуля АПЕ-5 на базе шасси КамАЗ-63501 и буксируемого модуля АПЕ-3. Они предназначены для работы и отдыха военнослужащих на передовых полевых подвижных командных пунктах управления соединениями Сухопутных войск.

В АПЕ-5 имеется 9-11 рабочих мест, в АПЕ-3 - четыре рабочих места и шесть мест отдыха. Все рабочие места объединены в единую закрытую информационную сеть. Отсеки модулей можно изолировать от внешней среды, они снабжены кондиционерами. В составе бригадного комплекта по пять модулей двух типов.

В 2019 году восемь соединений Западного и Южного военных округов получили в общей сложности 64 комплекта АПЕ-5 и АПЕ-3. В текущем году 46 комплектов поступят в семь соединений двух округов.