«Отличники войсковой разведки» совершили ночной марш-бросок по Индии

В Индии в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019 продолжается конкурс «Отличники восковой разведки». После десантирования из вертолета участником предстояло совершить марш-бросок на 15 километров по незнакомой местности. Перед стартом команды настраивались по-разному. Например, российские военные слушали рок-музыку.

Преодолеть дистанцию войсковым разведчикам нужно ориентируясь лишь по компасу. Спутниковые навигаторы использовать запрещено.

Впереди участников состязания ждут еще четыре этапа: конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Итоги будут подведены 16 августа.

Ранее полигон, где проходит конкурс «Отличники войсковой разведки», посетил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Он также пообщался с российской командой, основу которой составляют курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

«Отличники войсковой разведки» - соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы.

Команду составляют: руководитель команды, капитан, группа разведчиков из десяти человек, два запасных, два тренера, три человека из группы обеспечения и еще три человека из группы техобеспечения.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в несколько этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба, выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.