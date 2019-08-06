Минобороны перебрасывает роботов для тушения пожара на складе в Ачинске

Для ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военно-транспортной авиацией Минобороны России перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», а также два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России.

Для проведения мониторинга обстановки непосредственно на территории склада Центра МТО в Ачинский район доставлены беспилотные летательные аппараты.

«Информация о возгорании операторами БПЛА будет в режиме реального времени передаваться в штаб по ликвидации возгорания для оперативного анализа и принятия эффективных мер по тушению пожара», - заявили в Минобороны.

Напомним, в понедельник, 5 августа, на территории одного из складов в Ачинском районе произошло возгорание хранилища зарядов к боеприпасам.

По решению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО в Красноярский край направлен замминистра обороны Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба МТО.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года.