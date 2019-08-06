Точность и выдержка: итоги индивидуального этапа конкурса «Снайперский рубеж»

Сегодня в Белоруссии завершился индивидуальный этап конкурса «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр. О результатах «Звезде» рассказал главный судья конкурса Владимир Белый.

Первое и второе места заняли снайперы из Республики Беларусь. Замкнул тройку россиянин Родион Фролкин, который, как отметил Белый, и в прошлом году показал очень высокий результат.

«В десятке сильнейших снайперов представители Ирана, Китая и Казахстана. Среди команд, которые вошли в восемь наилучших стран, кроме уже озвученных, на четвертом месте представители КНР, на пятом - Республики Узбекистан, на шестом - Ирана, на седьмом месте - Вьетнама, а восьмое место досталось Республике Азербайджан», - заявил Белый.

Первая восьмерка составит группу А, которая будет сражаться за основные призы конкурса. А остальные страны-участницы составят новый дивизион - подгруппу Б, которая будет состязаться во втором этапе в парном зачете за поощрительные призы командующего Сил специальных операций.

Белый отметил серьезное улучшение результата команд Азербайджана и Узбекистана по сравнению с прошлым годом. «Откровением» стало вхождение в восьмерку команды-дебютанта из Вьетнама.