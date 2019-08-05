По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня
Инцидент произошел днем, 5 августа. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Пятого августа около 14.30 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» с северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы.
Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет, сообщили в Минобороны РФ.
По данным сирийских органов безопасности, снаряды боевиков упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате чего получили ранения четыре местных жителя.
Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме, добавили в военном ведомстве.