Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд. Вместе с российским экипажем в индивидуальной гонке принимали участие представители Армении, Ирана и Киргизии. Вторым финишный створ пересек экипаж из Киргизии с показателем 25 минут и 37 секунд. Тройку призеров замкнули армянские танкисты, преодолев дистанцию за 29 минут и 43 секунды. Только спустя восемь минут после них свое выступление закончили участники из Ирана, которые приехали последними.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции с подмосковного полигона Алабино, где с 3 по 17 августа проходят Армейские международные игры. Посмотреть трансляцию конкурса можно также в приложении «Звезды» на Smart TV.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.