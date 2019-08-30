Замминистра обороны Булгаков вручил боевое знамя новому ремонтно-восстановительному полку ВС РФ

Новый 24-й ремонтно-восстановительный полк ВС РФ получил боевое знамя и грамоту президента России. Их вручил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Торжественная церемония прошла в Оренбургской области.

Замминистра подчеркнул, что боевое знамя - это главный символ воинской чести и славы, и пожелал бойцам уже сейчас начинать творить свою собственную историю.

Формирование части началось в этом году. Военнослужащие уже успели проявить себя в масштабных учениях подразделений материально-технического обеспечения на территории Центрального военного округа. Всего в них приняли участие более 30 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.