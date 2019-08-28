«Карусель» огня: танкисты ЗВО отработали новые методы стрельбы в Воронежской области

В Воронежской области танкисты общевойсковой армии Западного военного округа приступили к отработке стрельб методом «танковая карусель» и «танковые штаны».

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии ЗВО участвуют в маневрах на танках Т-72БЗ, причем как в дневное, так и в ночное время. Названия отрабатываемых методов стрельб основаны на особенностях применения боевых тактических приемов.

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Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект; при выдвижении первого на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места; сектора стрельбы, поднятие мишеней и расстояния до них экипажу заранее неизвестны. Экипажи выполняют задачи с помощью танкового пулемета на дальности от 200 до 2200 метров. За счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания и возрос темп стрельбы.

© ТРК "Звезда"

Всего к занятиям на полигоне привлечены свыше 900 военнослужащих танковых подразделений и около 250 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.