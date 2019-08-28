Булгаков объяснил значение учений «Защитники дружбы-2019» для армии и экономики РФ

Во вторник под Рязанью стартовала активная международных тактических учений «Защитники дружбы-2019». В составе коалиционного подразделения десантники из России, Белоруссии и Египта отработали совместные действия при выполнении задач контртеррористической направленности.

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков озвучил одну из главных задач учений. По его словам, это «совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации».

Булгаков также добавил, что учения, которые проходят в Центральном военном округе, имеют большое значение для экономики страны в целом.

«Специфика округа состоит в том, что на его территории находится большое количество естественных преград на всех транспортных путях. Вывод из строя одного из них влечет за собой сбой в системе снабжения как войск, так и функционирования всей экономики государства. Поэтому один из важных вопросов учений – отработка восстановления прерванных путей сообщения», – пояснил Дмитрий Булгаков

По словам замминистра обороны, во время учений каждый военнослужащий получает реальную практику в условиях созданной обстановки, повышает и получает новые знания, совершенствует навыки и умения для выполнения поставленных задач, как в повседневной жизни, так и в боевой обстановке.