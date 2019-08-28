В России учредили новое почетное звание для специалистов по управлению обороной

Минобороны РФ учредило новое почетное звание, которое будет присваиваться лучшим специалистам по управлению вооруженными силами. Соответствующий приказ министра обороны России Сергея Шойгу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание «Почетный специалист по управлению обороной» будет присваиваться военнослужащим, проходящим (или проходившим ранее) в течение десяти и более лет службу по контракту на разных «командных этажах» армии и флота - от Национального центра управления обороной России до штабов объединений, соединений и воинских частей. Звание будет присваиваться таким военным, которые ранее были награждены медалью «За боевые отличия» или «За воинскую доблесть», и имеющим стаж военной службы не менее 20 лет, говорится в положении.

Нового почетного звания будут удостаиваться лица, которые проявили профессиональное мастерство на боевом (оперативном) дежурстве, а также при его планировании.