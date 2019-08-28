Двенадцать Су-34 приземлились на магистраль в Татарстане

Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа - Западный Китай» в Татарстане в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа, сообщает Министерство обороны РФ.

© Министерство обороны РФ

Отмечается, что при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того на учениях отработанных вопросы охраны и обороны объекта, с применением вертолетов армейской авиации.

© Министерство обороны РФ

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.