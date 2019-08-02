Замминистра обороны рассказал о результатах осмотра с воздуха пожаров в Красноярском крае

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу, 2 августа, произвел осмотр с воздуха очагов лесных пожаров в трех районах Красноярского края - Богучанском, Кежемском и Енисейском. Это позволит сконцентрировать основные авиационные силы для тушения огня в ближайшее время.

«В ходе облета было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня сегодня и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров», - заявил генерал армии.

Дмитрий Булгаков при этом добавил, что самолеты и вертолеты Министерства обороны России 2 августа потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. Также, по его словам, за сегодняшний день в Красноярском крае «было выполнено 26 полетов самолетов Ил-76 со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полетов вертолетов Ми-8 с 550 тоннами воды».

В Иркутской области, Красноярском крае, а также в республиках Саха (Якутия) и Бурятия введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. По поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны создало авиационную группировку для оказания помощи в борьбе с огнем. Также по указанию главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в Красноярском крае создан оперативный штаб по тушению пожаров.