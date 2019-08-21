Новая фигура группового высшего пилотажа «Пропеллер»: первые кадры репетиции
«Пропеллер» представляет собой сложный технический элемент, исполнять на МАКС ее будут Роман Овчинников и Антон Беркутов.
© Видео: "Первый полет" © Фото: "Первый полет"
«Звезда» публикует видео репетиции группой «Первый полет» фигуры группового высшего пилотажа «Пропеллер», которая будет впервые продемонстрирована на международном авиасалоне МАКС-2019.
Как рассказал «Звезде» руководитель пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов, фигура «Пропеллер» представляет собой сложный технический элемент, исполнять ее будут члены пилотажной команды Роман Овчинников и Антон Беркутов.
«Самолеты будут вращаться параллельно друг другу, на постоянном углу 180 градусов. Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус», - отметил Самохвалов.
Авиасалон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.