Шойгу вручил победителям Кубок АрМИ-2019 и объявил Игры закрытыми

В подмосковном Алабино проходит торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. «Звезда» ведет прямую трансляцию этого мероприятия.

В рамках церемонии состоялось вручение главного приза. Его триумфаторам состязаний вручил министр обороны Сергей Шойгу.

По итогам всех соревнований и конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала команда Российской Федерации. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года.

«Я бы хотел поблагодарить всех вас за самое активное участие в этих замечательных состязаниях. Пять лет назад у нас не было сомнений, что такие игры нужны, но мы не думали, что они приобретут столь широкий масштаб… Чем больше нас – участников таких состязаний – тем крепче мир. И это для нас сегодня полная аксиома», - отметил Сергей Шойгу в своей речи.

Сегодня завершился заключительный день юбилейных, Пятых Армейских международных игр. В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс. Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.