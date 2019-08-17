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Министр обороны Армении назвал АрМИ лучшим форматом военного сотрудничества

Егор Левин
20:40 17.08.2019
Армянский политик считает соревнования военными играми мирового класса, отмечая их большую мировую значимость.
Министр обороны Армении назвал АрМИ лучшим форматом военного сотрудничества
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министр обороны Армении Давид Тоноян назвал Армейские международные игры - 2019 примером взаимодействия армии и общества. Такое заявление он сделал на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Тоноян назвал соревнования военными играми мирового класса, отметив их большую мировую значимость.

«Это лучший формат военного сотрудничества, который существует сейчас для десятка различных стран мира и мировых держав», - сказал он.

Также армянский министр подчеркнул и другую сторону мероприятий подобного рода: по словам Тонояна, АрМИ являются примером в том числе и патриотического воспитания, который, по его словам, для Армении является заразительным. В свою очередь, Шойгу отметил, что армянские команды всегда показывают достойные результаты в конкурсах Игр.

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