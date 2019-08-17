Шойгу объяснил роль России в качестве страны-хозяйки АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью по мотивам завершения юбилейных, Пятых Армейских международных игр. В беседе глава оборонного ведомства ответил на вопрос о статусе России в качестве страны-хозяйки АрМИ.

«Тут есть несколько аспектов, которые предусматривают категоричный ответ на то, что мы по-прежнему хотим оставаться главными организаторами этих мероприятий. Ведь с чего все начиналось? Начиналось с того, что внутри себя, внутри России, внутри Сухопутных войск начали проводить такие состязания. Основная цель - привести в порядок полигоны, чтобы прекратилась показательная готовность, когда одни и те же экипажи на одних и тех же танках учебных с закрытыми глазами стреляли и все были довольны», - объяснил Шойгу.

Министр отметил, что для учебных задач армии была необходима высокая пригодность полигонов, причем они должны были служить основной цели - подготовке бойца. Шойгу подчеркнул, что армия напрямую заинтересована в увеличении количества числа современных полигонов. Армейские игры помогают решать эти задачи.

«Мы уделяем очень много внимания тому, чтобы у нас появилось как можно больше если не друзей, то, во всяком случае, не врагов. Чем больше к нам приезжает, тем больше у нас уверенность в том, что эти страны завтра не будут нашими врагами или противниками. Ну и третье - нам бы хотелось, чтобы мы могли показать здесь, на наших полигонах, все возможности нашей техники… Но при этом чтобы и те страны, которые участвуют, могли показать свою технику в сравнении. Поэтому, с одной стороны, это очень здорово, что многие конкурсы проходят у нас. Не менее замечательно, что десять стран эти конкурсы проводят у себя, проводят по собственному желанию. Потому, что там все на очень высоком уровне», - сказал министр.

Сегодня заключительный день юбилейных, Пятых Армейских международных игр. В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс. Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.