Россия сохранила главный кубок конкурса «Авиадартс»

На аэродроме Дягилево в Рязани подвели результаты конкурса АрМИ-2019 среди экипажей воздушно-космических сил «Авиадартс». Зачет соревнований проводился по семи номинациям по родам авиации. Сборная РФ завоевала золото и главный кубок за победу в командном зачете в очень упорной борьбе, победив в четырех номинациях.

Российские экипажи были сильнее в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации. На втором месте в общем зачете оказались китайские летчики. Они были лучшими на военно-транспортных самолетах.

Бронзу поделили белорусские и казахстанские пилоты, которые первенствовали на транспортно-боевых вертолетах и штурмовиках соответственно. Всего в конкурсе «Авиадартс» приняло участие 43 экипажа.

Стоит отметить, что за все существование Армейских международных игр наша страна еще ни разу никому не отдавала кубок в этом конкурсе.