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Дисквалификация: боевые машины двух команд столкнулись на «Танковом биатлоне»

Алексей Самолетов
13:25 11.08.2019
Команда из Таджикистана была снята с соревнования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На подмосковном полигоне Алабино идет второй полуфинальный заезд «Танкового биатлона». Сегодня за право выйти в финал борются команды второго дивизиона: Мьянмы, Уганды, Вьетнама и Таджикистана.

Танкистам нужно поразить 24 мишени. За каждый промах назначается штрафной круг. Среди препятствий - курганы и рвы с водой. На полигоне Алабино идет напряженная борьба. В какой-то момент танк экипажа из Таджикистана столкнулся с боевой машиной сборной Уганды. Команду из Средней Азии дисквалифицировали.

Напомним, в эстафете принимают участие по три танковых экипажа от команды. Каждый проходит по 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах.

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