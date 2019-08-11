Дисквалификация: боевые машины двух команд столкнулись на «Танковом биатлоне»

На подмосковном полигоне Алабино идет второй полуфинальный заезд «Танкового биатлона». Сегодня за право выйти в финал борются команды второго дивизиона: Мьянмы, Уганды, Вьетнама и Таджикистана.

Танкистам нужно поразить 24 мишени. За каждый промах назначается штрафной круг. Среди препятствий - курганы и рвы с водой. На полигоне Алабино идет напряженная борьба. В какой-то момент танк экипажа из Таджикистана столкнулся с боевой машиной сборной Уганды. Команду из Средней Азии дисквалифицировали.

Напомним, в эстафете принимают участие по три танковых экипажа от команды. Каждый проходит по 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах.