В двух шагах от финиша: первые итоги впечатляющего «Танкового биатлона»

Завершились захватывающие заезды двух экипажей каждой из 12 сборных, входящих в первый дивизион состязаний по «Танковому биатлону» этого года.

Предварительный рейтинг экипажей уверенно возглавляет второй экипаж российской сборной в составе командира танка старшины Михаила Жилина, наводчика-оператора старшины Бато Цыдыпова и механика-водителя старшего сержанта Ивана Осеева. Они установили новый рекорд прохождения трассы в индивидуальной гонке конкурса «Танковый биатлон» - 17 минут 30 секунд, а также рекорд скорости, разогнав свой многотонный танк Т-72Б3 до 78 км/ч. Военнослужащих лично поздравил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, внимательно наблюдавший за заездами.

В первом заезде нашей команды командир танка старший сержант Константин Вертунов, наводчик-оператор старший сержант Игорь Шиленин и механик-водитель старший сержант Илья Ишимов показали результат 18 минут 55 секунд, улучшив тем самым рекорд прохождения трассы 2017 года (19 минут 10 секунд).

Впечатляющие выступления наших танкистов в индивидуальных гонках этих соревнований обусловлены качественной подготовкой танковых экипажей.

Третье и четвертое места в общем рейтинге удерживают экипажи КНР. Далее хорошие результаты показывают танкисты Белоруссии и Казахстана. За места с пятого по восьмое развернулась упорная борьба. В состав полуфинальных эстафет имеют возможность попасть все остальные сборные первого дивизиона – Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Сирии.

Согласно условиям проведения конкурса «Танковый биатлон», по итогам индивидуальной гонки формируется состав полуфинальной эстафеты из восьми команд.

Заезды полуфинальной эстафеты первого дивизиона проводятся 10 и 12 августа на подмосковном полигоне Алабино, они стартуют в 11.00 мск.

В первом заезде приняли участие танковые экипажи второго дивизиона из Таджикистана и Кувейта. Экипаж из Таджикистана при прохождении трассы справился с тремя из пяти огневых задач и финишировал с предварительным результатом 26 минут 39 секунд, этот результат оказался на 10 минут лучше заезда первого экипажа Таджикистана.

У танкистов из Кувейта ранее не задалась стрельба - не поразив ни одной мишени и получив за это пять штрафных кругов, они финишировали с предварительным результатом 34 минуты 31 секунда.

Во втором заезде соревновались четыре танковых экипажа первого дивизиона из Казахстана, Венесуэлы, Сирии и Монголии. Все четыре команды при прохождении трассы демонстрировали слаженность в действиях, высокую скорость и огневое мастерство.

Лидером этого заезда, по предварительным результатам, стал экипаж Казахстана, покоривший трассу за 21 минуту 54 секунды. Второе место заняли танкисты из Монголии – 27 минут 12 секунд. Всего на минуту отстал от них экипаж Венесуэлы – 28 минут 9 секунд. На четвертом месте – экипаж Сирии с предварительным результатом 30 минут 16 секунд.

Вечером в этот соревновательный день также состоялись еще два заезда вторых танковых экипажей второго дивизиона с участием команд из Узбекистана, Зимбабве, Судана, Кубы, Анголы и Вьетнама.

Заезд «России-3» на танковом биатлоне стал самым драматичным. Третий российский экипаж доказал 7 августа на подмосковном полигоне Алабино, что равных сборной РФ в танковом биатлоне по-прежнему нет. Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр.

Победный заезд оказался удивительно богат на драматические моменты. Заезд проходил во второй половине дня, и это, возможно, сказалось на состоянии участников состязания. В конце концов, не каждый может выдержать напряженное многочасовое ожидание старта и не «перегореть».

Для третьего российского экипажа ситуация психологически осложнялась еще и великолепными результатами, продемонстрированными ранее на гоночной трассе другими экипажами нашей сборной.

Напомним, 4 августа экипаж «Россия-1» завершил гонку за 18 мин. 55 сек., побив установленный нашими же танкистами рекорд 2017 года. Но, к удивлению всех, новый рекорд российских танкистов продержался всего сутки. Уже 5 августа экипаж «Россия-2» не только домчался до финиша за умопомрачительные 17 мин. 30 сек., но и установил новый рекорд скорости на танковом биатлоне, разогнав свой Т-72Б3 до 78 км/ч.

Понятно, что после такого от экипажа «Россия-3» все ждали не просто победы в заезде, а непременно новых рекордов. Командир танка - лейтенант Дмитрий Иванов. Наводчик-оператор - старший сержант Федор Петелин. Механик-водитель - сержант Алексей Олеоленко. Все они из Южного военного округа.

Помимо экипажа «Россия-3», в восьмом заезде индивидуальной гонки первого дивизиона также участвовали танкисты из Армении, Ирана и Киргизии.

Согласно жребию, россияне выступали на Т-72Б3 красного цвета. Уроженец Омской области 26-летний Федор Петелин всаживал снаряды в мишени столь же четко, как опытный столяр загоняет в доску гвозди - с одного удара. Но во время третьего выстрела снаряд ушел чуть левее мишени. Первый промах российской сборной с начала «Танкового биатлона - 2019».

Экипаж красного танка однако не растерялся. Над трибунами еще висел гул болельщиков, а Алексей Олеоленко уже сорвал танк с места и погнал его на штрафной круг. Пять сотен метров красный танк «проглотил» почти мгновенно и, обогнав танк армян, помчался по дистанции дальше.

В двух шагах от финиша брод, курган, огневая полоса, колейный мост, гребенка, колейный проход в минно-взрывных заграждениях, косогор, эскарп, второй косогор послушно легли под гусеницы красной Т-72Б3. Замыкая первый 400-километровый круг по полигону, танк Иванова выкатился на рубеж стрельбы из зенитного пулемета.

К пулемету встал сам командир танка. На то, чтобы справиться с «зависшим вертолетом», у Дмитрия Иванова было всего 15 патронов. Лейтенанту хватило двух коротких очередей, чтобы «вертолет» задымил. Вслед за этим на скоростном участке трассы российский танк разогнался до 78 км/ч, повторение рекорда скорости.

Последнюю для «России-3» стрельбу, по мишени «расчет РПГ» из спаренного с пушкой пулемета ПКТ, выполнял Федор Петелин. Первые две очереди приходятся в бруствер перед мишенью, но третья разнесла-таки «расчет РПГ» в клочья.

Теперь «России-3» оставалось просто закончить третий круг и затормозить за линией финиша. Последний вираж красный танк прошел чисто, а вот перед колейным проходом в минно-взрывных заграждениях не вписался в ширину дорожки и снес сразу три ограничительных столба.

Буквально в двух шагах от финиша «России-3» приходится глушить двигатель на стоянке штрафного времени. Пит-стоп. Спустя считанные секунды Алексей Олеоленко вновь завел танк и бросил его вперед, но каждая из этих потерянных секунд для нашего третьего экипажа была буквально на вес золота.

Оглушительно ревущая красная машина пересекла линию финиша первой в заезде. Секундомеры в этот момент показывают 19 мин. 12 сек. Нового рекорда времени прохождения трассы у «России-3» поставить не получилось, но даже с одним промахом, штрафным кругом и пит-стопом третий экипаж сборной России едва не превзошел рекорд 2017 года.

Потрясающий по своему накалу и драматизму заезд: Иванов, Петелин и Олеоленко боролись до конца.

Для сравнения приведем результаты других участников заезда. Киргизы, поразившие 3 мишени, - 25 мин. 29 сек. Армянские танкисты - ни одного попадания по мишеням - 27 мин. 48 сек. Иранский экипаж - 3 попадания по мишеням - 28 мин. 37 сек.

Оказавшийся в сложнейшей ситуации третий российский экипаж сумел собрать волю в кулак и с блеском выиграть гонку. В итоге команда России осталась безусловным лидером среди команд обоих дивизионов «Танкового биатлона - 2019».

Единственными танкистами, сумевшими хоть как-то дотянуться в этом году до уровня танковых асов российской сборной, оказался второй экипаж команды Китая с результатом 18 мин. 57 сек. При этом первый экипаж китайцев преодолел дистанцию индивидуальной гонки за 21 мин. 01 сек., а третий «катался» и того дольше - целых 24 мин. 36 сек.

Помимо России и Китая, в первом дивизионе лидирующие позиции удерживают сборные Белоруссии и Казахстана.

В ближайшие дни определится состав полуфинальных эстафет в обоих дивизионах. В полуфинальные эстафеты выходят по восемь лучших сборных в каждом дивизионе, которые определяются по суммарному времени, показанному тремя экипажами сборной страны на этапе индивидуальной гонки.

Жеребьевка эстафетных команд состоялась 9 августа. Полуфинальные эстафеты пройдут с 10 по 13 августа на полигоне Алабино. Финальный заезд второго дивизиона состоится 15 августа, а первого - 17 августа.