Военнослужащие ЗВО примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии

Военнослужащие Западного военного округа примут участие в военном параде в Минске в честь Дня независимости Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Напомним, он ежегодно празднуется 3 июля. В параде примут участие более 300 военнослужащих Западного военного округа, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А. В авиационной части парада будут задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также многоцелевые истребители Су-30.

Накануне в столице республики прошла генеральная репетиция мероприятия, за которой лично наблюдал командующий войсками округа Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев. Он высоко оценил степень готовности российских военных к параду.

«Личный состав и военная техника, принимающие участие в торжественных мероприятиях в Минске, готовы достойно представить ВС РФ», - отметил он.

День независимости в Республике Беларусь традиционно отмечается в день освобождения столицы страны от немецко-фашистских захватчиков.

В честь этого события на Поклонной горе в Москве прозвучит праздничный салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.