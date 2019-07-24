Военные приведены в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за резкого ухудшения паводковой обстановки, сообщили в пресс-службе ВВО.

На помощь жителям региона готовы выдвинуться более 400 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники. В случае необходимости военные окажут помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности.

«Дежурные службы круглосуточно мониторят паводковую обстановку в районах воинских частей и других ведомственных объектов», - подчеркнули в ВВО.

В Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах из-за обильных осадков действует режим чрезвычайной ситуации. Всего в разных районах подтоплено свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог.

Из-за непрекращающихся дождей несколько российских городов фактически ушли под воду, ураганный ветер повалил деревья, что вызвало сложности в движении транспорта и подаче электроэнергии.