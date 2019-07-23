В МО РФ сообщили о непрофессиональных и опасных маневрах южнокорейских F-16

Два южнокорейских истребителя F-16 приблизились к российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС ВКС РФ, совершая непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, инцидент произошел сегодня, 23 июля, в районе островов Токто (Такэсима).

Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.

По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, без нарушений воздушного пространства Южной Кореи.

Южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной «зону опознавания ПВО».

Подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам.