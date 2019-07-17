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Военные химики рассказали о ситуации в зоне паводка в сибирском Тулуне

Алексей Савелов
05:02 17.07.2019
Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.
Военные химики рассказали о ситуации в зоне паводка в сибирском Тулуне
© Фото: Минобороны РФ

Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО полковник Александр Родионов рассказал о ситуации территории пострадавшего во время паводка Тулуна. 

Так, на сегодняшний день военнослужащие обработали почти 400 домов от различных инфекций. 

«Военнослужащими войск РХБ защиты проведена дезинфекция территорий и объектов 383 частных многоквартирных домов и социально значимых объектов, общей площадью более 313 тысяч квадратных метров в Тулуне, в Тулунском и Куйтунском районах», -сообщил Родионов.

По его словам, обработке подвергались выгребные ямы, погреба, внутренние помещения домов, построек, а также территории, освобожденные от воды после проведения на них санитарной очистки.

Военными специалистами было отобрано более 260 проб воды, грунта и биоматериалов павших животных, и проведены их диагностические исследования на наличие возбудителей I и II групп опасности.

«При проведении исследований возбудителей I и II групп опасности не обнаружено», - сообщил офицер.

Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Кроме того, в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФдля выявления опасных инфекций.

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