Шойгу рассказал о новых выплатах для контрактников

В ходе закрытой части селекторного совещания с руководством ВС РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал о новых выплатах для рядовых и сержантов-контрактников. Об этом раскрыли в Минобороны.

По его словам, в этом году произойдет существенное увеличение зарплаты контрактников.

«Предусматривается уже в этом году существенное увеличение с 1 сентября денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд», - сообщил Шойгу в ходе совещания.

Особо министр коснулся зарплат военных водителей.

«Предусматривается уже в этом году повысить с 1 октября тарифные разряды по воинским должностям водителей транспортных средств категории D со 2 до 4 тарифного разряда для водителей и с 3 до 5 тарифного разряда для старших водителей, а также установить с 1 октября этого года ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям транспортных средств категорий С и Е в размере 30 процентов от оклада по воинской должности», - сказал министр.

Кроме того, повысятся и выплаты для этой категории военнослужащих за съем жилья. По его словам, повышение произойдет с 1 октября, приравняв их до уровня офицеров и прапорщиков.

На совещании говорилось и о расширении перечня категорий граждан, кто может проходить в ВС военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву.

В настоящее время эта норма распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

Ранее замминистра рассказала о повышении запрлат для контрактников.