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Захватить боевиков: кадры учений разведчиков в Бурятии

Татьяна Полуказакова
19:04 11.07.2019
Тренировка военнослужащих Восточного военного округа впервые проходила в горно-лесистой местности со сложным каменистым рельефом.
© Видео: ТРК "Звезда"

Разведчики Восточного округа захватили базу боевиков на учении в Республике Бурятия. Впервые тренировка проходила  в горно-лесистой местности со сложным каменистым рельефом.

Военнослужащие скрытно пробрались в тыл условного противника, совершив перед этим многокилометровый марш-бросок в горной местности. Они выполнили элементы вертикального спуска с отвесной скалы, а для организации засады и прикрытия группы в момент отступлении совершили подъем на дерево.

Военные обезвредили часовых с помощью бесшумного и холодного оружия. После этого разведчики вступили в учебный бой с условным противником, пробрались в штаб, захватили в заложники «главаря» и скрытно удалились, заминировав пути отхода группы.

Попутно разведчики танкового соединения Восточного военного округа отработали диверсионные задачи в тылу условного противника. А также оказали первую помощь условно раненным и эвакуировали их с поля боя.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались холостые боеприпасы и средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты, ИМ-100 и сигнальные средства.

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