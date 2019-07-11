Захватить боевиков: кадры учений разведчиков в Бурятии

Разведчики Восточного округа захватили базу боевиков на учении в Республике Бурятия. Впервые тренировка проходила в горно-лесистой местности со сложным каменистым рельефом.

Военнослужащие скрытно пробрались в тыл условного противника, совершив перед этим многокилометровый марш-бросок в горной местности. Они выполнили элементы вертикального спуска с отвесной скалы, а для организации засады и прикрытия группы в момент отступлении совершили подъем на дерево.

Военные обезвредили часовых с помощью бесшумного и холодного оружия. После этого разведчики вступили в учебный бой с условным противником, пробрались в штаб, захватили в заложники «главаря» и скрытно удалились, заминировав пути отхода группы.

Попутно разведчики танкового соединения Восточного военного округа отработали диверсионные задачи в тылу условного противника. А также оказали первую помощь условно раненным и эвакуировали их с поля боя.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались холостые боеприпасы и средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты, ИМ-100 и сигнальные средства.