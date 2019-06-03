Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
В учениях были задействованы атомные ракетные крейсеры «Тула», «Новомосковск» и «Северодвинск».
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Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
В сообщении подчеркнуто, что подводники отработали в том числе ряд практических исследований по применению оружия подо льдом.
Учения проходили в мае в рамках плановых тренировок подводных сил флота в зимний период обучения.
К-114 «Тула» и К-407 «Новомосковск» - атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин».
К-560 «Северодвинск» - российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 «Ясень».