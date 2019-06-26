Цаликов: от верных оценок сегодняшних угроз зависят суверенитет и существование России

После распада СССР противостояние с Западом не прекратилось. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории», - сообщил он во время своего выступления на «Армии-2019».

По словам Цаликова, независимость, безопасность и само существование России зависит от верных оценок угроз.

Он отметил, что «в военном противостоянии с нами ничего не смогли сделать». Тем не менее, необходимо давать правильную оценку всем стоящим перед страной угрозам, чтобы не допустить управленческих ошибок.