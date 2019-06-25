Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в порт Гаваны: видео

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашел в столицу Республики Куба порт Гавану.

Визит включает в себя посещение руководства Вооруженных сил республики. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» посетит Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Куба Андрей Гуськов, а также представители командования Вооруженных сил Кубы.

Напомним, что отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Корабли уже преодолели около 28 тыс. морских миль.

Моряки из России совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо.

Кроме того, флот посетил китайский порт Циндао и принял участие в крупном военно-морском параде, приуроченном к 70-летию со дня основания Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая.

Деловой заход фрегата «Адмирал Горшков» на Кубу продлится до 26 июня.