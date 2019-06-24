Корабли Северного флота подошли к берегам Кубы
Во главе отряда кораблей Северного флота находится фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
© Фото: Минобороны РФ
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошел к берегам Кубы. Об этом сообщил «Звезде» начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1-го ранга Вадим Серга.
«Сегодня российские моряки совершат деловой заход в столицу республики - город-порт Гавану. Вместе с фрегатом в порт зайдут судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер"», - пояснил Вадим Серга.
Капитан 1-го ранга также отметил, что средний морской танкер «Кама» продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго.