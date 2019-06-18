Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На службе поколений: легендарный автомат «Калашникова» отметил 70-летний юбилей

Алексей Казанников
20:01 18.06.2019
В настоящее время на вооружение сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты принят новый АК-12.
© Видео: ТРК Звезда

Сегодня исполняется 70 лет с момента принятия на вооружение автомата Калашникова.

Во времена СССР разбирать и собирать автомат умел каждый школьник. Пятнадцать секунд на то, чтобы разобрать, 25 – на сборку.

Курсант второго курса Московского общевойскового командного училища Эдуард Дурнов впервые взял в руки легендарный «Калаш» еще в кадетском корпусе.

«Мы занимаемся сборкой-разборкой практически на каждом занятии по боевой подготовке. Каждый военнослужащий, особенно курсант-кремлевец, отрабатывает нормативы до автоматизма», - признается курсант Дурнов.  

Семь десятилетий назад так же осваивали боевую подготовку первые поколения курсантов после войны. Только автомат был не 74-й, а АК-47. С годами оружие становилось более удобным и совершенным, продолжая традиции, заложенные легендарным конструктором.

Надежность и простота использования сделали автомат Калашникова самым популярным оружием. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса, так как он стоит на вооружении 55 стран, и по разным оценкам, за все время в мире было произведено от 70 до 100 миллионов вариантов АК. Однако российский уровень производства - по-прежнему вне конкуренции.

На вооружение сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты уже принят новый АК-12. В будущем он полностью заменит привычный и верный 74-й. Новый ствол, улучшенная кучность стрельбы, планки для установки дополнительных приспособлений - все, что необходимо современному бойцу.

«Именно по этим свойствам мы далеко впереди планеты всей. Это действительно факт. При чем не только среди внутренних конкурентов, но и среди внешних. Сделать так, чтобы автомат стрелял и в пустыне, и в дождь, и слякоть, и в -50», - с гордостью отмечает управляющий директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Технология создания автоматов с годами поменялась и производство стало более массовым и рассчитанным на любой запрос. Чертежам давно предпочли 3d-модели оружия, ручного труда стало меньше, благодаря современным станкам.

«В течение всего этого периода шло развитие системы АК как таковой, как основной системы легкого вооружения структурных подразделений. Те автоматы, которые сейчас принимаются на вооружение - АК-12, АК-15, АК-200 - это последние версии той компоновочной схемы, которая была принята 70 лет назад», - объясняет заместитель генерального директора, главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Новейшим АК-12 и АК-15 еще предстоит пройти проверку временем. В течение трех лет концерн поставит в вооруженные силы России 150 тысяч современных автоматов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2019, 05:00
Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
Дата18.06.2019, 20:01
На службе поколений: легендарный автомат «Калашникова» отметил 70-летний юбилей
Дата18.06.2019, 16:08
Президент РФС не исключил переноса ЧМ-2022 после ситуации с Платини
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.06.2019, 12:46
Шойгу: российская армия в ближайшее время получит лазерное и гиперзвуковое оружие
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:32 Эксклюзив
«Все ходим под Богом»: Киркоров рассказал о жесткой посадке в Домодедово
17:59 Спорт
Стало известно, где Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание
17:07 В стране и мире
Видео
Меркель объяснила свою дрожь на встрече с Зеленским
16:47 В стране и мире
СМИ: Киев собирается восстановить ж/д сообщение с Донбассом
16:45 В стране и мире
Видео
Попокатепетль пробудился: пассажир самолета снял столб пепла над облаками
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чернобыльский дайвер: инженер рассказал о спуске в радиоактивный бассейн под реактором АЭС
Видео
Охота дельфинов под Крымским мостом попала на видео
Видео
Пес-революционер устроил бунт во время прогулки: видео
Xiaomi представила в России новые телевизоры, смартфон, наушники и браслет
Точка аномалии: в деле о гуманоиде Алешеньке появились новые детали
Видео
Это фиаско, капитан: польские моряки повредили корабль в ходе учений НАТО
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.