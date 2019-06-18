На службе поколений: легендарный автомат «Калашникова» отметил 70-летний юбилей

Сегодня исполняется 70 лет с момента принятия на вооружение автомата Калашникова.

Во времена СССР разбирать и собирать автомат умел каждый школьник. Пятнадцать секунд на то, чтобы разобрать, 25 – на сборку.

Курсант второго курса Московского общевойскового командного училища Эдуард Дурнов впервые взял в руки легендарный «Калаш» еще в кадетском корпусе.

«Мы занимаемся сборкой-разборкой практически на каждом занятии по боевой подготовке. Каждый военнослужащий, особенно курсант-кремлевец, отрабатывает нормативы до автоматизма», - признается курсант Дурнов.

Семь десятилетий назад так же осваивали боевую подготовку первые поколения курсантов после войны. Только автомат был не 74-й, а АК-47. С годами оружие становилось более удобным и совершенным, продолжая традиции, заложенные легендарным конструктором.

Надежность и простота использования сделали автомат Калашникова самым популярным оружием. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса, так как он стоит на вооружении 55 стран, и по разным оценкам, за все время в мире было произведено от 70 до 100 миллионов вариантов АК. Однако российский уровень производства - по-прежнему вне конкуренции.

На вооружение сухопутных, воздушно-десантных войск и морской пехоты уже принят новый АК-12. В будущем он полностью заменит привычный и верный 74-й. Новый ствол, улучшенная кучность стрельбы, планки для установки дополнительных приспособлений - все, что необходимо современному бойцу.

«Именно по этим свойствам мы далеко впереди планеты всей. Это действительно факт. При чем не только среди внутренних конкурентов, но и среди внешних. Сделать так, чтобы автомат стрелял и в пустыне, и в дождь, и слякоть, и в -50», - с гордостью отмечает управляющий директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Технология создания автоматов с годами поменялась и производство стало более массовым и рассчитанным на любой запрос. Чертежам давно предпочли 3d-модели оружия, ручного труда стало меньше, благодаря современным станкам.

«В течение всего этого периода шло развитие системы АК как таковой, как основной системы легкого вооружения структурных подразделений. Те автоматы, которые сейчас принимаются на вооружение - АК-12, АК-15, АК-200 - это последние версии той компоновочной схемы, которая была принята 70 лет назад», - объясняет заместитель генерального директора, главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Новейшим АК-12 и АК-15 еще предстоит пройти проверку временем. В течение трех лет концерн поставит в вооруженные силы России 150 тысяч современных автоматов.