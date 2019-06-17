«В вихре вальса»: военные атташе из 15 стран посетили Севастопольский бал

Военные атташе из полутора десятков стран приняли участие в офицерском балу, который прошел на площади Михайловской береговой батареи в городе-герое Севастополе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что дипломаты со своими супругами уже второй раз принимают участие в мероприятии в городе на берегу Черного моря.

«Удивительный город, люди гостеприимные», - сообщил бригадный генерал Айман Мухсан Хумейди, военный атташе посольства Сирии в России.

Всего же в мероприятии приняли участие официальные представители Армении, Бурунди, Венесуэлы, Камеруна, Конго, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Руанды, Сирии, Судана.

В балу приняло участие более тысячи человек, большая часть участников - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами, среди которых тоже немало военнослужащих, и гражданские пары.