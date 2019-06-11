Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Швеции у границ РФ над Балтикой

В понедельник, 10 июня, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над водами Балтийского моря, приближающиеся к государственной границе. Для их перехвата из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота был поднят Су-27.

Как рассказали в Минобороны РФ, цели были идентифицированы как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». Экипаж российского истребителя сопроводил иностранные самолеты, не допуская нарушения границы РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.