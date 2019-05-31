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Иностранным атташе показали, как готовят российских танкистов

Дарья Михалина
05:00 31.05.2019
Более 50 иностранных атташе ознакомились с подготовкой российских танкистов в Казанском училище.
© Видео: ТРК "Звезда"

Более 50 представителей дипломатического корпуса посетили Казанское высшее командное танковое училище. Среди них – военные атташе из Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Ливана, Мексики, Норвегии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Хорватии, Швеции, Эстонии и других стран.

Все они ознакомились с системой подготовки офицеров танковых подразделений Минобороны России. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Военнослужащим показали объекты учебно-материальной базы вуза и рассказали об учебном процессе курсантов. Во время посещения суворовского училища они посетили учебные корпуса с интерактивные классами химии и физики, а также спортивный комплекс с бассейном и ледовым дворцом.

Представители дипкорпуса также осмотрели огневой городок, лабораторный комплекс, комплексы легко-водолазной подготовки и мультимедийных тренажеров.

Также иностранная делегация посетила экспозицию вооружения и военной техники, которые производятся в Татарстане.

А на полигоне училища продемонстрировали тактическое учение с боевой стрельбой танковой роты при поддержке армейской авиации и артиллерийских подразделений.

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