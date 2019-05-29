Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военного автомобилиста.

Праздник справляют в Вооруженных Силах РФ 29 мая.

«Вся история автомобильных войск свидетельствует о мужестве и героизме воинов-автомобилистов», - заявил глава Минобороны РФ.

Он отметил, что они много раз в разные проявляли профессионализм и доказывали свою преданность Родине.

«Особого уважения заслуживают достижения российских конструкторских коллективов и предприятий оборонной промышленности», - добавил Шойгу.

Благодаря им автомобильный парк ВС РФ превратился в «эффективное и надежное средство подвижности вооружения».

По словам министра, нынешнее поколения автомобилистов также качественно выполняет свои задачи, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности России и показывает отличные результаты на конкурсах АрМИ - «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».

Шойгу поблагодарил всех военных автомобилистов за проделанную работу и пожелал им счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов.