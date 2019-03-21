Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения бомбардировщика B-52 над Балтикой

Видео сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52Н над нейтральными водами Балтийского моря опубликовало Министерство обороны России.

Самолет ВВС США нес на подкрыльевых узлах подвески контейнер с высокоточным поисково-прицельным комплексом Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, а также несколько авиабомб.

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Как сообщили в Минобороны России, для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

После того, как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Ранее российские истребители ПВО перехватили над Балтийским морем самолет-разведчик США RC-135.