Индия обеспечит российских военных танками и БМП на учениях «Индра-2019»

Индия обеспечит военнослужащих Восточного военного округа боевой техникой, в том числе танками и БМП на время проведения учений «Индра-2019». Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

«Представители Вооруженных Сил Республики Индия предоставят военнослужащим Восточного военного округа, участвующим в маневрах, более 20 единиц боевой техники, в том числе танки и боевые машины пехоты», - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие ВВО и ВС Индии для обмена опытом проведут совместные боевые стрельбы из пистолетов, винтовок, пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов.

Во время практической части учений сухопутные подразделения двух стран отработают разведку, нейтрализацию руководителей условных террористов, высадку тактического воздушного десанта, блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием, создание гуманитарных коридоров, окружение и уничтожение «боевиков».

Учения «Индра» проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.

В этом году они пройдут в декабре на одном из полигонов в Индии. Планируется, что мероприятия повысят полевую, морскую и воздушную выучку и помогут усовершенствовать взаимодействие российских и индийских подразделений. С российской стороны в маневрах примут участие около 300 военнослужащих из Восточного военного округа.