Над горными пиками: пилоты Ми-8 отработали сложные элементы в условиях турбулентности

Задачи по переброске разведывательных групп на хребет Каршитау высотой 1200 метров над уровнем моря, поиск и эвакуация пострадавших на высоте до 15 метров в ущельях и седловинах гор, доставка грузов в труднопроходимые места на внешней подвеске и высадка тактического десанта в сложных метеоусловиях – эти элементы сложного пилотажа в горах Таджикистана отработали российские экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 авиагруппы 201-й военной базы.

Кроме того, в ходе проведения летно-тактических учений пилоты выполнили практические действия в нештатных ситуациях – отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Вертолетчики отработали вопросы обнаружения и распознавания подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники и вертолетов противника.

Учения были непростыми – из-за резкого перепада температур пилотам пришлось выполнять маневры в условиях турбулентности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами – в городах Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.