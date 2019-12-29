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На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля

Вадим Иванов
08:18 29.12.2019
В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.
На Камчатке сформирован экипаж нового противоминного корабля
© Фото: Минобороны РФ

В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке сформирован экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Яков Баляев». Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В ближайшее время личный состав корабля пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа планируется всестороннее использование тренажерной базы, состоящей из корабельных узлов и механизмов, на которых в составе боевых расчетов команда отработает все необходимые действия.

Тральщик «Яков Баляев» является четвертым серийным кораблем проекта 12700. Корабли данного проекта эксплуатируются в ВМФ уже несколько лет и зарекомендовали себя надежными и способными эффективно выполнять поставленные задачи.

Новый корабль назван в честь Героя Советского Союза матроса 355-го отдельного батальона морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

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