В России началось серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард»

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил о запуске серийного производства перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в России.

«Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», - отметил Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Также он добавил, что поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН на ракетный комплекс данного типа.

Незадолго до этого первый полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Авангард», заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии Оренбургской области.