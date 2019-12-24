Шойгу: на истребителе Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб

Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

«В Сирии в боевой работе проверили Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57"», - сказал Шойгу.

Ежегодная расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Заседание посвящено итогам военного строительства и деятельности Вооруженных сил за истекший год.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.