Российский кабмин утвердил сроки службы по контракту для офицеров и прапорщиков

Российское правительство одобрило ограничение для офицеров и прапорщиков, обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук, права заключения нового контракта на один год.

Изменения не затронут правовых норм, которые устанавливают сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского составов, а также для тех, кто несет службу сверх предельного возраста пребывания.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского кабмина.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведей подписал постановление о повышении компенсаций за найм жилья для военнослужащих-контрактников.

Постановление касается усиления социальной защиты отдельных категорий граждан. Медведев подчеркнул, что под действие постановления попадают все контрактники, от рядового до офицера.