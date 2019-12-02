ВМФ России проведет уникальную кругосветную экспедицию

Военно-морской флот России проведет кругосветную экспедицию в 2019-2020-х годах. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

«В соответствии с решением министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, в 2019-20 гг. спланировано проведение кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Крузенштерна», - сообщил Евменов.

По его словам, в экспедиции примет участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ. Первым, 3 декабря из Кронштадта выйдет океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

На определенных участках маршрута к нему присоединятся и другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ России, в частности, гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

Евменов отметил, что маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с полярниками будут проведены памятные мероприятия.

Во время плавания планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных.