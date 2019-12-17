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За ядерным щитом: в России празднуется День Ракетных войск стратегического назначения

Наталия Майорова
07:33 17.12.2019
Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 17 декабря, в России празднуется День Ракетных войск стратегического назначения. В этом году ядерный щит страны отмечает 60-летний юбилей.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР. Тогда была учреждена должность главнокомандующего этого рода войск, а также образован Главный штаб РВСН. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

Сегодня войска РВСН являются важнейшим компонентом Стратегических ядерных сил РФ. В нем сосредоточено более двух третей ядерных носителей.

Ранее с юбилеем военнослужащих и ветеранов РВСН поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он назвал этот род войск гарантом защиты национальных интересов страны. 

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