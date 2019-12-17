Летчиков, экстренно посадивших на грунт Ту-22 под Астраханью представят к наградам

За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед Министром обороны Российской Федерации о представлении летчиков к государственным наградам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Семнадцатого декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт.

В результате инцидента летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования. Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Ту-22М - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса - до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте - до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.