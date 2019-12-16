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РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на ракету «Сармат»

Роман Захаров
00:22 16.12.2019
Перевооружение на «Сармат» планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на ракету «Сармат»
© Фото: Минобороны России

Ракетные войска стратегического назначения РФ начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс «Сармат». Соответствующее заявление сделал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Уже сегодня, в обеспечение перевооружения первого соединения на этот комплекс, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», - сообщил Каракаев.

По его словам, РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса. Генерал-полковник также рассказал, что перевооружение на «Сармат» планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат». Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.

«Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода». 

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