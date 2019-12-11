«Верни герою имя»: «Юнармия» поможет выяснить имена неизвестных солдат

В феврале Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» проведет акцию «Верни герою имя», в ходе которой будут устанавливать имена неизвестных советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«С февраля 2020 года движение "Юнармия" при поддержке Министерства обороны начнет патриотическую акцию "Верни герою имя"», - сказал министр.

В России следующий год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организация и проведение мероприятий возложены на организационный комитет «Победа», его работу координирует глава Администрации президента Антон Вайно.