Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Верни герою имя»: «Юнармия» поможет выяснить имена неизвестных солдат

Александра Арсентьева
18:22 11.12.2019
Об этом на заседании оргкомитета «Победа» заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

В феврале Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» проведет акцию «Верни герою имя», в ходе которой будут устанавливать имена неизвестных советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«С февраля 2020 года движение "Юнармия" при поддержке Министерства обороны начнет патриотическую акцию "Верни герою имя"», - сказал министр.

В России следующий год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организация и проведение мероприятий возложены на организационный комитет «Победа», его работу координирует глава Администрации президента Антон Вайно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата11.12.2019, 03:50
«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Дата11.12.2019, 11:27
Голодец: Россия против политики в спорте
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.12.2019, 16:00
Опубликованы кадры запуска «Союза» со спутником «ГЛОНАСС-М»
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:01 В стране и мире
Врач рассказал, как сбить высокую температуру у ребенка
18:58 Вопросы истории
Шойгу: перезахоронены 18 тысяч советских солдат, павших в годы войны
18:54 В стране и мире
Бывшего замглавы «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам колонии
18:25 В стране и мире
Видео
В посольстве РФ возмутились решением об установке памятника власовцам в Праге
18:25 В стране и мире
«Все загорелось»: как Борис Щербаков умылся на сцене бензином, но доиграл спектакль
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Более 250 км за секунды: опубликовано видео поражения цели «Калибром» на берегу Черного моря
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Видео
«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Расположение техники: что обнаружили на беспилотниках ВСУ
Видео
Полицейские в Калининграде разослали коллегам «приказ о снежинках»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.