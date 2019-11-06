Ракетный крейсер «Маршал Устинов» пересек экватор в золотой точке. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабль, выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, прошел через так называемую золотую географическую точку Земли, где экватор пересекается с нулевым меридианом. В честь этого события на крейсере провели День Нептуна.

По морской традиции для экипажа устроили обливание забортной водой на вертолетной площадке. После чего каждому моряку выдали именное свидетельство о пересечении экватора в точке, с которой начинается отсчет земных координат.

В ближайшее время крейсер продолжит выполнять задачи в Гвинейском заливе Атлантического океана. Планом дальнего похода предусмотрен деловой заход в порт одного из государств на западном побережье Африки.

Напомним, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Также экипаж принял участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит - 2019».

В течение двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, где провел ряд учений, посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. С начала дальнего похода крейсер прошел около 23 тысяч морских миль.