На страже Арктики: видео заступления ЗРК «Тор» на боевое дежурство
Арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» торжественно заступили на боевое дежурство в Мурманской области 30 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» 30 ноября торжественно заступили на боевое дежурство отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.
На видео представлены «Торы» в действии – они ловко рассекают по арктическим сугробам, а из-за белого цвета ЗРК теряются на фоне заснеженных пейзажей.
В дивизион «Торы» поступили на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. Личный состав, оснащенный новыми системами, уже прошел полный курс обучения и произвел первые стрельбы.
«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.