На страже Арктики: видео заступления ЗРК «Тор» на боевое дежурство

Арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» 30 ноября торжественно заступили на боевое дежурство отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.

На видео представлены «Торы» в действии – они ловко рассекают по арктическим сугробам, а из-за белого цвета ЗРК теряются на фоне заснеженных пейзажей.

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В дивизион «Торы» поступили на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. Личный состав, оснащенный новыми системами, уже прошел полный курс обучения и произвел первые стрельбы.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.