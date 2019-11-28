Фрегат «Адмирал Макаров» зашел в порт Кипра

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» проекта 11356 зашел в кипрский порт Лимасол. На берегу экипажу предстоит пополнить необходимые запасы. Также моряки смогут отдохнуть и прогуляться по городу, посетить местные достопримечательности.

После недолгого пребывания на Кипре экипаж сторожевого корабля Черноморского флота продолжит решать задачи в Средиземном море.

До этого фрегат участвовал в совместных учениях с военно-морскими силами Алжира. Российские моряки вместе с иностранными коллегами отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, провели тренировки по контролю гражданского судоходства, досмотрели суда, подозреваемые в пиратской и незаконной экономической деятельности.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в 30-ю дивизию Черноморского флота.