Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Авиация ВКС РФ провела патрулирование в районе Кобани, вблизи с границей Турции.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Метрас - Хараб-Бал - Кобани - Квайрес», - сообщил Боренков.

При этом генерал-майор отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Абтиин, Сабикия Провинции Алеппо; Кермель провинции Латакия; Дар-Хардата, Телль-Метвази провинции Хама; Аджаз провинции Идлиб», - сообщил глава ЦПВС.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эс-Санаубар провинции Латакия, Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, Кобани провинции Алеппо.

«Нуждающимся жителям выдано 1,5 тысячи продовольственных наборов общим весом 8,35 тонны», - добавил Боренков.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 253 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 745,25 тонны.