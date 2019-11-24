Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии

Наталья Вальханская
22:00 24.11.2019
Патрулирование проходит в рамках реализации меморандума, направленного на урегулирование обстановки в Сирии.
Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Авиация ВКС РФ провела патрулирование в районе Кобани, вблизи с границей Турции.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Метрас - Хараб-Бал - Кобани - Квайрес», - сообщил Боренков.

При этом генерал-майор отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Абтиин, Сабикия Провинции Алеппо; Кермель провинции Латакия; Дар-Хардата, Телль-Метвази провинции Хама; Аджаз провинции Идлиб», - сообщил глава ЦПВС.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эс-Санаубар провинции Латакия, Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор, Кобани провинции Алеппо.

«Нуждающимся жителям выдано 1,5 тысячи продовольственных наборов общим весом 8,35 тонны», - добавил Боренков.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 253 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 745,25 тонны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата24.11.2019, 22:00
Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата24.11.2019, 18:43
Тайна белого движения: что было в проданных в Париже архивах Колчака
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:00 Армия
Авиация ВКС РФ провела патрулирование на севере Сирии
12:48 В стране и мире
ОЗХО уличили в подделке доклада о «химатаке» в сирийской Думе
05:00 Армия
Видео
Праздник для сирийцев: российские военные провели масштабную гумакцию в Хасеке
21:58 В стране и мире
Россия и Турция провели патрулирование на территории двух сирийских провинций
16:43 В стране и мире
В США сообщили о подготовке к операции против ИГИЛ* в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:50 В стране и мире
Как машине не замерзнуть зимой: эксперт назвал главные ошибки автомобилистов
22:39 В стране и мире
«Главный русист планеты»: президент РАО рассказал о Людмиле Вербицкой
22:26 В стране и мире
Видео
Музыкальный сюрприз: оркестр МВД устроил флешмоб в перинатальном центре в День матери
22:18 В стране и мире
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
22:17 В стране и мире
Видео
Гимнастка упала, закрутившись под куполом цирка в Белгороде: видео
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Видео
Пригожин призвал перестать «колбасить» Ротару
Видео
Машины в куски: кадры с места массовой аварии под Хабаровском
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
«До глубины души»: мать Юлии Началовой обратилась к поклонникам певицы
Видео
Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.